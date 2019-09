Gerda Lewis & Keno: Jetzt wagen sie den nächsten Liebes-Schritt!

und ihr Keno schweben im Liebes-Glück! Erst vor gut zwei Wochen flimmerte die letzte Bachelorette-Folge über den Fernsehbildschirm und Gerda gestand ihrem Rosen-Kavalier die große Liebe. Nun die nächste Überraschung...

Gerda Lewis & Keno Rüst: Wundervolle Baby-News!

Gerda und Keno sind überglücklich

Seit dem großen Finale teilen Gerda und Keno via "Social Media" immer wieder eine Reihe von Schnappschüssen und Videos, die sie in ihrem Liebes-Himmel zeigen. Obwohl dem Paar kurz nach dem Finale Vorgeworfen wurde, dass sie eine Fake-Beziehung führen, trotzen sie ihren Widersachern und beweisen, dass ihre Gefühle echt sind! Doch damit nicht genug! Wie die beiden nämlich jetzt zeigen, haben sie auch den nächsten Beziehungs-Schritt gewagt...

Gerda und Keno im Familien-Wochenende

Wie Gerda und Keno nun via " " posten, haben sie das vergangen Wochenende bei Kenos Eltern in Emden verbracht. Für die beiden definitiv ein wichtiger Meilenstein in ihrer Beziehung, schließlich zeigen sie so, dass auch gemeinsame Familienzeit für die beiden unabdingbar ist. Wie süß! Ob die beiden wohl demnächst auch Gerdas Eltern einen Besuch abstatten werden? Wir können gespannt sein...

