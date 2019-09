Gerda Lewis & Keno: Trennung? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Vor rund einem Monat überreichte "Bachelorette" Keno Rüst im ihre letzte Rose. Seit den Dreharbeiten ist mittlerweile einige Zeit vergangen. Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass die beiden gar nicht mehr zusammen sind...

Was ist dran an den Trennungs-Gerüchten?

Gerda gibt nun endlich ein Beziehungs-Update. "Ja, wir sind SEHR glücklich", schwärmt die Blondine auf ihrem -Account. Was ihr Liebes-Geheimnis ist? "Wir reden sehr viel miteinander. Wir reden, wenn uns etwas bedrückt, wenn uns was auf dem Herzen liegt oder wir gerade einfach jemanden zum Reden brauchen. Wir helfen uns und bauen uns gegenseitig auf, geben uns Kraft, unterstützen uns."

Gestritten haben sich die beiden Turteltauben in der ganzen Zeit laut Gerda noch nie. "Ab und zu haben wir eine Meinungsverschiedenheit, die wir aber innerhalb von 5 Minuten geklärt haben, indem wir darüber reden und es aus der Welt schaffen."

Wenn es um ihren Schatz geht, kommt Gerda aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Ich kann gar keine schlechte Laune haben, wenn wir zusammen sind, weil er mich immer zum Lachen bringt. (...) Es gibt nichts, was ich ihm nicht erzählen kann, er versteht mich und steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite."

Gerda Lewis: So sieht die "Bachelorette" mit kurzen Haaren aus!

Gerda Lewis: "Es gibt viel Missgunst"

Trotzdem ist es für die beiden nicht immer einfach, eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen. "Wie ihr wisst, kocht in der Gerüchteküche immer der, der am wenigsten Ahnung hat. Glaubt nicht alles, was in der Presse steht. Es gibt viel Missgunst", so Gerda weiter. "Wir haben es vielleicht nicht so leicht wie ein 'normales' Paar. Aber dafür sind wir auch kein 'normales' Paar."

