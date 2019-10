Gerda Lewis & Keno: Trennung! Es ist offiziell

Alles aus und vorbei! Erst kürzlich sorgte Gerda mit einem rätselhaften Post für Spekulationen. Schon damals munkelten die Fans, dass zwischen dem "Bachelorette"-Paar schon wieder alles aus ist. Jetzt hat sich die Befürchtung bewahrheitet.

Gerda Lewis und Keno Rüst sind kein Paar mehr

"Liebe Community, ich möchte euch mitteilen, dass Keno und ich uns getrennt haben. Wir haben schon während des L.A. Urlaubs beschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", teilt Gerda jetzt ihren Fans auf mit. Gerade waren die beiden noch gemeinsam im Urlaub in den USA. "Wir haben den Urlaub trotzdem noch als 'Freunde' zu Ende gebracht. Wir verstehen uns nach wie vor gut und zwischen uns fließt absolut kein böses Blut."

In diversen Alltagssituationen haben die beiden jedoch gemerkt, dass sie doch nicht so gut zusammen passen. "Wir möchten und werden uns zu diesem Thema auch nicht nochmal äußern und bitten euch unsere Privatsphäre zu respektieren", so Gerda weiter. Wenig später poste Keno fast das gleiche Statement in seiner Instagram-Story.

