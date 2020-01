Gerda Lewis: Knallharte "Bachelor"-Abrechnung!

Die aktuelle "Bachelor"-Staffel ist im vollen Gange. sucht im nach seiner Traumfrau. Doch bis auf Andrej Mangold und Jenny Lange haben sich alle bisherigen Paare wieder getrennt. Kann man im TV wirklich die Liebe des Lebens finden?

Gerda Lewis glaubt nicht an TV-Dating

Eine, die es wissen muss, ist "Bachelorette" . Sie entschied sich im Finale für Keno Rüst. Doch kurz nach der Ausstrahlung war schon wieder Schluss. An eine TV-Liebe glaubt Gerda nicht mehr. "Was ich als größtes Problem sehe, ist, dass man eigentlich gar nicht selbst entscheidet, wann und wie man zusammenkommt. Denn nach der letzten Rose ist man quasi automatisch zusammen, weil die letzte Rose die Bedeutung hat, dass man sich eben für den Menschen entscheidet", erzählt sie jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Vor allem ist die Zeit in diesem Format so begrenzt, dass man einen Menschen nicht wirklich kennenlernen kann, um zu entscheiden, ob man wirklich zusammenpasst."

Gerda Lewis schwebt auf Wolke sieben

Ihren aktuellen Freund Melvin lernte Gerda abseits der Kameras kennen. "Ich glaube, ich habe tatsächlich in ihm den Mann meiner Träume gefunden. Wenn man es fühlt, dann fühlt man es einfach, und es hat sich für mich noch nie so richtig und intensiv angefühlt. Ich könnte wirklich nicht glücklicher sein", schwärmt sie. Ob Sebastian Preuss wohl mit seiner Auserwählten auch so happy wird? Es bleibt spannend...

