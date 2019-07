Gerda Lewis: Miese Rache von ihrem Ex-Freund?

Auf diesen Kandidaten sollte Bachelorette (26) besser genau achtgeben! Denn „Mr. Bayern“ Marco Schmidt (26) scheint es mit der Single-Lady nicht ganz so ernst zu meinen, wie er offiziell behauptet. Nicht nur, dass er laut -Star Julian F. M. Stoeckel (32) womöglich längst in festen Händen ist. Marco ist offenbar auch noch mit Gerdas Ex-Freund Tobias (25) befreundet! Zumindest folgt er dem Bodybuilder auf …

Alles ganz harmlos? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, denn es wäre denkbar, dass Gerdas Verflossener den Rosenanwärter benutzt, um sich an ihr zu rächen! Immerhin drohte Tobi der ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin nach der Trennung vor knapp einem Jahr damit, böse Details über sie auszupacken, sollte sie in der Öffentlichkeit schlecht über ihn sprechen: „Ich werde auf jedes Wort achten. Ich werde schauen, ob was weggelassen oder verdreht wird oder nicht der Wahrheit entspricht. Wenn das der Fall ist, dann werde ich das korrigieren – mit allem, was dazugehört“, so der Muskelprotz damals in seiner Instagram-Story.

Muss Gerda sich vor Marco in Acht nehmen?

Und weiter: „Gerda, ich habe 50 000 Views, ich kenne deine Reichweite. Also überleg dir, was du machst! Überleg dir ganz genau, ob du die Leute verarschst oder nicht. Und wenn du die Leute verarschst, dann bin ich da. Mich hast du zwar verarscht, aber ich habe es in der Hand, dass du nicht noch alle anderen mit verarschst.“ Ganz schön krasse Worte! Jemand, der öffentlich so austeilt, hat sicherlich auch keine Scheu davor, einen Kumpel vorzuschicken – um die Ex vor einem Millionen-Publikum bloßzustellen. Gerda sollte sich also ganz genau überlegen, ob sie Marco wirklich eine Rose übergibt. Oder ob sie den Schönling nicht lieber so schnell wie möglich nach Hause schickt.

Ist Kandidat Marco Schmidt wirklich schon vergeben? Die Beweise seht ihr im Video: