Gerda Lewis: Nächster Schlag für die Ex-Bachelorette!

Die Jungs in der Villa haben ziemlich schnell gemerkt, an wen Gerda wirklich Interesse hat. "Sie hat aber jedem was vorgemacht und falsche Hoffnungen geschürt", schimpft der "Bachelor in Paradise"-Kandidat weiter. Am Ende hat laut Andy nur Keno gewonnen, weil Tim freiwillig ausgestiegen ist. "Man hat immer gemerkt, dass sie Tim möchte. Keno und Marco etc. standen eigentlich nie zur Debatte." Ganz schön harte Vorwürfe!