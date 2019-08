Gerda Lewis: Skandal! Gibt es zum ersten Mal keinen Sieger?

hat es in dieser Staffel wirklich nicht leicht mit den Männern. Keine "Bachelorette" kassierte so viele Körbe wie die ehemalige "GNTM"-Kandidatin. Vier Kandidaten schmissen bereits freiwillig das Handtuch. Folgt jetzt die fünfte Absage?

Bittere Klatsche im Halbfinale

In der aktuellen Folge stehen die Dreamdates mit den drei letzten Verbliebenen an. Doch mit Favorit Tim will nicht so richtig Romantik aufkommen. Das Gespräch gerät immer wieder ins Stocken.

Keno Rüst: Skandal-Enthüllung um den Bachelorette-Finalisten!

In der Nacht der Rosen dann der nächste Schock! Als Gerda dem Polizisten trotzdem eine der beiden letzten Rosen übergeben will, gerät er ins Stocken. Die beiden ziehen sich zu einem Vieraugengespräch zurück. "Ich fand unser Date mega schön. Doch irgendwie war zwischen uns so eine Distanz, die nicht hätte da sein sollen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich dein Herz erobern könnte. Bei den Dreamdates war das Gefühl weg", erklärt er. Doch Gerda will die Hoffnung nicht aufgeben. "Ich möchte das einfach nicht wegschmeißen, weil das Dreamdate nicht perfekt war. Ich weiß, dass zwischen uns was ist."

Gibt es zum ersten Mal keinen Gewinner?

Kann Gerda Tim doch noch überzeugen? Das löst noch nicht auf. Doch die Vorschau verrät bereits, dass das Finale dramatisch wird. Geht Gerda am Ende womöglich sogar ohne Sieger aus der Show? "Wenn es dann so ist, dass ich am Ende alleine hier rausgehe, gab es in diesem Format einfach nicht den richtigen Partner für mich", sagt sie in dem kurzen Clip. Ob es wirklich so kommt? Das zeigt sich nächste Woche im großen Finale...

