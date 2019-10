Gerda Lewis & Tim Stammberger: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Es wäre DIE Liebes-Sensation! Am Wochenende wurde "Bachelorette" und der Zweitplatzierte Tim Stammberger gemeinsam in Straßburg erwischt. Die beiden sollen sich ziemlich nah gekommen sein. Geben die beiden ihrer Liebe etwa noch ein eine Chance, nachdem er ihr im vor dem Finale einen Korb gab?

Gerda Lewis spricht Klartext

Die Antwort lautet: Nein! Angeblich trafen sich Gerda und Tim nur als Freunde. "Uns war es wichtig, uns unter vier Augen persönlich nochmal auszusprechen, das Ganze zu klären und zu fragen, wie es dem anderen mit der Situation ging, wie sich die Situation entwickelt hat und warum man gewisse Entscheidungen getroffen hat", erklärt Gerda auf . Ein Paar wären die beiden aber nicht.

Das sagt Tim Stammberger zu den Gerüchten

Das betont auch Tim. "Bevor da irgendwas hineininterpretiert wird, erzähl ich euch, wie's ist. Und zwar ist es so, dass Gerda und ich, nachdem sie sich von Keno getrennt hat, in Kontakt kamen und geschrieben haben, wie es einander so geht", versichert er in seiner Instagram-Story. "Wir haben gesprochen und haben einige Dinge klären können, glaube ich. Aber es ist so, dass wir jetzt kein Pärchen sind."

