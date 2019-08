Gerda Lewis: Tränen-Drama beim Einzeldate

Langsam wird die Luft immer dünner! Nur noch 12 Kandidaten kämpfen um das Herz von "Bachelorette" . "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass einer dabei ist, in den ich mich verlieben könnte. Ich muss nur noch herausfinden, wer es ist", kündigte die Blondine an. Gesagt, getan! Gleich mehrere Herren durften sich diese Woche über ein Einzeldate freuen.

Prügel-Drama um Marco

So auch der schüchterne Fitnesstrainer Marco. Über den Dächern von Athen schüttete er Gerda sein Herz aus. Zu seinem Vater habe er überhaupt keinen Kontakt mehr - und auch das Verhältnis zu seinem Stiefvater hätte besser sein können. "Die ersten fünf, sechs Jahre waren super und dann kam meine Schwester. Sie war sein leibliches Kind und das leibliche Enkelkind meines Opas, deshalb war ich in ihren Augen Müll. Ich habe nicht mehr wirklich existiert", traute er ihr an. Marco wurde sogar von beiden geschlagen. "Ich habe trotzdem beiden geliebt. Sie waren ja beide Bezugspersonen." Doch es kam noch dicker. Als Marco 11 Jahre alt war, hat sich sein Stiefvater das Leben genommen. "Ich habe lernen müssen, erwachsen zu werden."

"Bachelorette"-Knutscherei: Gerda Lewis bekommt ersten Kuss!

Marco hatte Selbstmord-Gedanken

Nach einem Streit mit seiner Mutter lebte Marco zwei Wochen auf der Straße. "Ich hab früher nicht verstehen können, warum Leute sich das Leben nehmen können. Ich war aber kurz davor zu sagen, ich kann nicht mehr." Klar, dass an Gerda so eine emotionale Beichte nicht spurlos vorbei ging. Bei der sonst so taffen Blondine kullerten sogar die Tränen. "Sowas zu hören ist natürlich sehr schwer. Vor allem weil ich niemals gedacht hätte, dass er so eine krasse Last mit sich trägt", erklärte Gerda. "Ich finde es ein unglaublich schönes und wertvolles Gefühl zu wissen, ich darf seine Vergangenheit hüten."

