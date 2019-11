Gerda Lewis und Keno Rüst: Doppelter Liebes-Hammer nach dem Aus

So richtig trauert hier wohl keiner! Gerade erst gab Gerda Lewis (26) die Trennung von ihrem Auserwählten Keno (28) bekannt – doch anstatt das Beziehungs-Aus erst mal zu verarbeiten, scheinen sich beide Ex-Lover in die Suche nach dem nächsten Partner zu stürzen.

Es war eine Beziehung wie im Zeitraffer: Ein paar Wochen nachdem sich vor laufender Kamera für ihren Favoriten Keno entschied, ist bei den beiden schon wieder alles aus und vorbei. „Ich möchte euch mitteilen, dass Keno und ich uns getrennt haben“, gab Gerda kürzlich auf bekannt. So wirklich überraschte das niemanden, denn von Anfang an hielten sich hartnäckig die Gerüchte, diese Beziehung sei nur ein Fake. Trotzdem beteuerten beide immer wieder, dass ihre Gefühle echt seien, und schickten wie zum Beweis haufenweise Herzchen-Emojis via Instagram hin und her.

Gerda Lewis ist in Flirt-Laune

Aber nun wird deutlich, dass es sich wohl doch nicht um die ganz große Liebe gehandelt hat. Denn statt ihrem Keno hinterherzutrauern, scheint Gerda sich bereits für einen anderen zu interessieren. Auffällig: Sie folgt neuerdings dem Instagram-Profil einer gewissen Carmen – und die kennen treue Zuschauer der -Kuppelshow als sehr enge Freundin von Tim Stammberger (25), der ebenfalls im um Gerdas Herz kämpfte. Gerda hat sie in einer Folge sogar persönlich kennengelernt. Sucht sie jetzt etwa verstärkt Kontakt, um erneut mit Tim anzubandeln? Mit dem hatte sie schließlich schon während der Sendung heftig geflirtet und war schockiert, als der Polizist freiwillig aus dem Rennen ausstieg. „Ich brauche gefühlsmäßig noch etwas Abstand von der Sache“, begründete er damals diese Entscheidung, aber vielleicht hat er seine Meinung ja inzwischen geändert…

Gerda Lewis: Haare ab! Sie überrascht mit einem coolen Bob

Auch Keno wirkt nicht direkt vom Trennungsschmerz überwältigt: Vorige Woche postete er mehrere Insta-Storys, in denen er sich mit Freunden gut gelaunt präsentierte – was auch an der Anwesenheit einer hübschen Lady namens Tamara gelegen haben könnte. Zwischen ihr und Keno stimmte offenbar die Chemie, denn seit dem gemeinsamen Abend liken sie fleißig gegenseitig ihre Insta-Fotos. Und: Tamara passt perfekt in sein Beuteschema! Sie ist blond, super durchtrainiert und versorgt ihre 335.000 Follower eifrig mit Fitness-Themen. Das gefällt Keno… Gut möglich, dass es bald Liebes- auf Insta gibt, von ihm – und von Gerda.