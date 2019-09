Gerda Lewis: Wow! Sie zeigt sich ohne Haar-Extensions

Reddit this

Auf ihrem -Account postet immer wieder attraktive Schnappschüsse von sich. Besonders auffällig sind dabei ihre vollen und glänzenden Haare. Diese dürften bei dem einen oder anderen Fan auch mal für neidische Blicke gesorgt haben. Deshalb fasste die 26-Jährige nun ihren Mut zusammen und zeigte sich ganz ohne Haar-Extensions.

So sieht Gerda Lewis ohne Extensions aus

„Ihr wisst ja auch, ich bin ein ganz normaler Mensch – ich habe Problemstellen, Problemzonen und deswegen teile ich das jetzt einfach mit euch", schreibt die „Bachelorette“ in ihrer Instagram-Story und postet ein Foto ihrer eigenen Haare. Diese reichen ihr gerade einmal bis zu den Schultern und wirken recht brüchig. „Meine Haare sind vor allem an der Seite sehr dünn und ausgefallen“, erklärt sie. Dies könne daran liegen, dass sie oft gefärbt wurden und ständig Extensions an ihnen befestigt waren.

Gerdas Haare ohne Extensions. Foto: GettyImages

Deshalb hat Gerda sich dazu entschieden, ihren Haaren eine Pause zu gönnen. Sie versucht, so gut es geht auf ihre Verlängerung zu verzichten und setzt lieber auf einen künstlichen Pferdeschwanz, den sie einfach um ihre eigenen Haare wickeln kann.

