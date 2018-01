Gerhard Schröder: Liebes-Sensation!

Das erste Mal zeigte sich Altkanzler Gerhard Schröder (73) im September vergangenen Jahres öffentlich mit seiner neuen Partnerin Soyeon Kim (47). Jetzt sprachen er und seine Freundin auch erstmals offen in einem Interview über ihre Beziehung. Eine echte Liebes-Sensation.

Soyeon Kim kommt aus Korea, arbeitet als Dolmetscherin. Ein regelrechter Spagat zwischen den beiden Ländern. "Natürlich wird Deutschland immer die Heimat und der Lebensmittelpunkt von Gerhard Schröder bleiben, so wie Korea mein Heimatland ist", sagt Soyeon Kim im Interview mit "Bunte".

Hier werden Gerhard Schröder und seine Soyen Kim leben

"Unser gemeinsamer privater Lebensmittelpunkt wird deshalb sowohl in Deutschland als auch in Korea sein. Hier werden wir eine gute Balance finden."

Gerhard Schröder: Angst um sein Leben

Gerhard Schröders neue Partnerin hat bereits sowohl in Korea als auch in Deutschland gelebt. Sie sei als Studentin in Deutschland gewesen. "Durch meine langjährige berufliche Verbindung mit Deutschland kenne ich beide Kulturen", so die 47-Jährige. "Gemeinsam werden Gerhard Schröder und ich einen guten Mittelweg finden, in beiden Kulturen unspektakulär zu leben."

Gerhard Schröder ist bereits viermal geschieden

Unspektakulär, aber glücklich miteinander. Gerhard Schröder hat bereits viermal geheiratet. Die Scheidung seiner vierten Ehe mit Doris Schröder-Köpf (54) wurde im Herbst 2017 offiziell eingereicht. Soyeon Kim ist bereits geschieden.

Eine weitere Liebes-Sensation im Video!