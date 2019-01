Geri Halliwell: Neue Spice Girls?

Geri Halliwell kreiert angeblich eine neue Girlgroup, die in die Fußstapfen der Spice Girls treten soll. Die Sängerin wurde in den Neunzigerjahren als Mitglied der "Wannabe"-Band berühmt, zusammen mit ihren Bandkolleginnen Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton und Melanie C, und nun hat sie Berichten zufolge fünf angehende Popstars herangeholt, um eine ähnliche Gruppe zu bilden.

Mehrere Plattenlabel-Bosse sollen bereits daran interessiert sein, Halliwells Band unter Vertrag zu nehmen, so die britische Zeitung " Of The World". Ein Insider zu der Zeitung: "Das ist sehr aufregend für sie. Sie stellt die neue Band sorgfältig zusammen. Sie will die Energie und den Schwung der kombinieren. Sie hält es geheim, weil sie nichts verhexen will, aber sie hat es den anderen Mädchen erzählt und sie unterstützen sie sehr. Geri hat die Band bereits mit einigen wichtigen Musik-Führungskräften bekannt gemacht und eine ganze Menge der Labels haben bereits Interesse. Sie glaubt, die Zeit ist reif, dass eine weitere Girlband die Welt erobert. Wenn Geri sich auf etwas konzentriert, ist es schwierig, sie aufzuhalten. Sie könnte eine sehr erfolgreiche Managerin werden." © WENN