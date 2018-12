Gericht hat entschieden: So geht es mit DSDS-Diego weiter

Kurz nach den Dreharbeiten eskalierte die Situation: Der 21-Jährige soll seinen Vater mit einem Messer attackiert haben. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Diego war schuldunfähig

Ein Gericht in Düsseldorf hat entschieden, dass Diego zum Tatzeitpunkt schuldunfähig er. Der Ex- -Kandidat kommt daher nicht in einem unter, sondern wird wegen einer schweren psychischen Erkrankung in einer Klinik dauerhaft untergebracht.

wusste damals von seiner Erkrankung. "Sein größter Wunsch ist es, als Musiker und Model erfolgreich zu sein und an der RTL-Show 'Deutschland sucht den Superstar (DSDS)' teilzunehmen“, teilte die Graf Recke Stiftung mit – dazu gehörte die Einrichtung, wo Diego damals untergebracht wurde.