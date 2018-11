Germany's next Topmodel: Die Jury steht fest!

Bei "GNTM" brechen neue Zeiten an. Nachdem Thomas Hayo seinen Ausstieg verkündete, wurde immer wieder gemunkelt, wer in seine Fußstapfen tritt. Jetzt kommt raus: In der nächsten Staffel gibt es keine feste Jury! Klar, ist immer noch fester Bestandteil der Show. Doch zum ersten Mal in der Topmodel-Geschichte wird ihr in jeder Folge ein nationaler oder internationaler Gastjuror zur Seite gestellt.

15 verschiedene Gast-Juroren

"Das neue Konzept mit 15 wechselnden Gast-Juroren bietet den Kandidatinnen ein intensiveres Coaching und liefert den 'GNTM'-Fans viele neue Einblicke in die Fashion- und Modelwelt", sagte Heidi. Auch -Senderchef Daniel Rosemann war von der Idee sofort begeistert: "Es ist eine große Herausforderung für die Models, dass sie sich jede Woche einem neuen Gast-Juror stellen müssen. Diese Idee macht die Sendung für den Zuschauer abwechslungsreicher und damit intensiver und spannender."

Heidi Klum: Überraschende Beichte! Darüber spricht sie sonst fast nie

Wer stattet Heidis Models einen Besuch ab?

Die Dreharbeiten haben gerade in Berlin begonnen. Und gleich zu Beginn treffen die Mädels auf keinen Unbekannten. Designer Michael Michalsky wird die Nachwuchsmodels in der ersten Folge beurteilen. Das bestätigte er selber auf seinem -Account.

Wer die anderen Gast-Juroren sind? Darüber kann bisher nur spekuliert werden. Gerüchten zufolge sollen Star-Fotografin Ellen von Unwerth, Designer Philipp Plein, Ex-Juror und Bill und dabei sein...