Germany's next Topmodel: Sensationelle Ankündigung!

In nur wenigen Wochen startet die neue Staffel von "Germany’s next Topmodel“! Jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel…

und ihre Topmodels stehen wieder in den Startlöchern! Bereits seit November steht die Modelmama vor der Kamera. Auf ihrem -Account gab sie immer wieder kleine Einblicke, was die Zuschauer in der kommenden Staffel erwartet. Jetzt wurde der erste offizielle Trailer veröffentlicht.

Sexy Shooting in den Bergen

Eines ist schon jetzt klar: Es wird heiß! Die Mädels müssen in knappen Lederhosen mit einem männlichen Model in den Bergen posieren. „Happy New Year! Pssst… Bald geht es wieder los! Seid ihr bereit?“, schrieben die Macher auf dem offiziellen Instagram-Account. Ein genauer Starttermin steht allerdings noch nicht fest. In den vergangenen Jahren ging's immer Anfang Februar los.

Germany's next Topmodel: Die Jury steht fest!

Euter-Foto sorgt für Ärger

Bereits vor dem Start sorgte Heidi für einen Skandal. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Bild aus Sölden (Österreich), das für Furore sorgte. Die Modelmama spritzte sich Milch vom Euter in den Mund. Dazu schrieb sie: "Lecker Lecker". Ihre Fans waren von dem provokanten Anblick allerdings alles andere als begeistert. "Inzwischen glaube ich ernsthaft, dass die Frau einen Schaden hat", "Äähh ekelhaft" und "Pervers“, lauteten nur einige der negativen Kommentare.