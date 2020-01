Reddit this

"Germany's Next Topmodel"-Überraschung: Neue Staffel startet so früh wie nie!

Das gab es noch nie! Die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" geht bereits Ende Januar an den Start!

Große Überraschung für alle ungeduldigen Fans!

Dass auch in diesem jahr wieder auf die Suche nach dem neuen Topmodel geht, war bereits klar - soch jetzt wurde bekannt, wie bald schon die Model-Mama mit ihren Kandidatinnen die High Heels anschnallt!

Schon im Januar: Dann beginnt die neue Staffel "Germany's Next Topmodel"

Wie der Sender zu Neujahr bekannt gab, müssen sich die Fans bis zum Start der neue GNTM-Saison nur noch wenige Wochen gedulden:

Die erste Folge der 15. Staffel des Erfolgsformats wird bereits am 30. Januar 2020 ausgestrahlt und damit fürh wie nie!

Wie die Heidi Klum verrät, werden auch in der kommenden Staffel wieder zahlreiche bekannte Gastjuroren mit den Kandidatinnen arbeiten: So stehen Schauspielerin , Star-Fotograf Rankin, der britische Modedesigner Julien MacDonald und die Models Stella Maxwell und Joan Smalls sowie die US-Modedesigner "The Blonds" mit auf der GNTM-Gästeliste.

Scheint, als könnten sich Fans schon auf so manches Highlight freuen!