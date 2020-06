Gernot Endemann: Der "Sesamstraßen"-Star ist tot!

Als Taxifahrer Thomas Sauer und als Fahrradhändler Schorsch wurde Gernot Endemann durch "Die Sesamstraße" berühmt. Seinen großen Durchbruch erlebte er jedoch schon viel früher. So war er bereits in den 60er und 70er Jahren in den Serien "Die Unverbesserlichen" und "Die Grashüpfer" zu sehen.