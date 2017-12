Gesa Neitzel: Darum ist die Rangerin aus der TV-Werbung ausgewandert

Die 30-jährige Berlinerin kündigte Job und Wohnung, stürzte sich mitten ins Abenteuer und verwirklichte sich einen Traum: Heute ist sie Rangerin in Afrika.

Eigentlich hatte sie alles, was man sich nur wünschen kann. Einen tollen Job beim TV, eine hübsche Wohnung in Berlin, viele Freunde. Alles – wenn da nicht diese Sehnsucht nach einem anderen Leben wäre. Einem, in dem sie die Natur – und sich selbst – mehr spüren könnte!

Gesa Neitzel (heute 30) kommt 2014 aus einem Urlaub in Südafrika in die deutsche Hauptstadt zurück – ohne richtig anzudocken. Denn sie weiß genau: „Ich will nach Afrika gehen – und Rangerin werden!“ Und das, obwohl sie nie zeltet – und sich vor Krabbeltieren ekelt! Auf die Idee brachten Bekannte sie auf ihrer Reise.

Afrika – das ist für sie schon sehr lange ein sehr großer Traum

Sie liebt bereits als Kind den Klassiker „Hatari“: „Rasante Fahrten durch offenes Gelände, wilde Nashörner und süße Baby-Elefanten. Ein junger Hardy Krüger in Khaki. Ganz großes Kino“, erinnert sie sich an die Ursprünge ihrer Sehnsucht. Nicht jeder kann das nachvollziehen. „Afrika – sag mal, hackt’s?“, fragen sie einige ihrer Freunde.

Doch andere, darunter auch ihre Familie, haben Verständnis, ermutigen sie zu der Erfahrung. „Ich will, dass du glücklich wirst“, sagt ihre Mutter. „Und es klingt so, als könnte es mit diesem Plan klappen.“

Also stürzt sich Gesa in die Vorbereitungen. Sie spart Geld, kündigt ihren sicheren Job als Fernsehredakteurin – und fliegt 2015 los, dem Abenteuer als Rangerin in Südafrika entgegen.

Dabei stürzt sie vorher noch in eine Krise. Denn kurz vor der Abreise überfällt sie die Angst vor der eigenen Courage. „Ich wollte ums Verrecken nicht mehr losfahren“, erzählt sie. Doch schließlich hilft es ihr, einen Brief an sich selbst zu schreiben. Sie macht sich noch einmal klar, was sie in Afrika sucht. Statt Coffee to go und Büroarbeit bedeutet ihr Vorhaben, alles über Tiere und Natur zu erfahren. „Man lernt Spuren lesen und Sternenkunde“, erklärt Gesa. „Aber auch, wie man Safari-Gäste durch die Wildnis führt.“

Sieben Monate dauert der Kurs in Botswana und Südafrika

Sie beobachtet Zebras und Antilopen, Giraffen – und ein Warzenschwein. Elefanten nahe zu kommen, ist für sie ein „,Jurassic Park‘-Erlebnis“. Angst hat sie aber keine. „Fahrradfahren in Berlin ist gefährlicher“, meint sie.

Die Deutsche lernt dennoch für alle Fälle auch, mit dem Gewehr umzugehen – und besteht alle Prüfungen zur Rangerin. Und Ekel vor Zelten und Krabbeltieren? Längst überwunden!

Ende 2015 findet sie ihre große Liebe, den Südafrikaner Frank – auch Safari-Guide. Sie waren Arbeitskollegen, bevor sie sich verliebten. „Wenn Frank über den Busch redet, funkeln seine Augen ganz gewaltig“, schwärmt sie. Ein Seelenverwandter, denn es ist ein Gefühl, das sie kennt. „Was meine Augen zum Funkeln bringt, ist im Grunde nichts anderes. Es sind die täglichen Begegnungen mit wilden Tieren, die mich lebendig werden lassen und die mich immer wieder neu erden.“

Klar, dass sie da nicht einfach fortgehen kann! Heute lebt Gesa als Buchautorin und Rangerin zwischen Deutschland und Südafrika. Und sie hat gelernt, den Augenblick wirklich wahrzunehmen. Denn: Wenn sie in Südafrika ist, geht sie als Rangerin täglich auf Safari! Da muss sie wegen möglicher Gefahren immer wach und aufmerksam sein. „Das hat etwas Magisches.“