Gewinne eine Hundekamera von Furbo

Furbo is watching you! Die Innovation aus den USA ermöglicht es den Hund zu sehen, mit ihm zu sprechen und ihm sogar Leckerlis entgegenzuwerfen. Die Neuheit wurde in enger Zusammenarbeit mit Hunde-Trainern und Tierärzten entwickelt und von Tomofun in Deutschland 2017 gelauncht.

1080p Kamera und Nachtsicht-Funktion: das Livestream-Video mit einer 160º Weitwinkel-Ansicht ermöglicht es den Hund via App Tag und Nacht zu sehen.

Wir verlosen eine von drei Hundekameras von Furbo im Wert von je 259 Euro.

Wer direkt zuschlagen möchte, erhält mit dem Code bauermedia149 einen Rabatt von -50 Euro beim Kauf eines Furbos auf www.furbo.com

Shopping-Tipp: Am 23. November ist Black Friday! Die Furbo Hundekamera wird dann für nur 139 € auf Amazon und der Furbo Website erhältlich sein.

Hier geht's zum Gewinnspielformular >