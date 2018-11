Gewinne 3 Tage im Europapark für 4 Personen mit Übernachtungen

Im Herzen Europas, zwischen Schwarzwald und Vogesen, liegt einer der schönsten Freizeitparks der Welt. Über 5,5 Millionen Besucher aller Nationen kommen jede Saison, um sich von über 100 Attraktionen und täglich bis zu 23 Stunden Showprogramm begeistern zu lassen. Das innovative europäische Themenkonzept, den Jahreszeiten angepasste Dekorationen und eine Vielzahl an Events machen den Europa-Park das ganze Jahr über zu einer unverwechselbaren und einzigartigen Kurzurlaubsdestination. Auf einer Fläche von 95 Hektar lassen 15 europäische Themenbereiche die Besucher in die Atmosphäre des jeweiligen Landes eintauchen. 13 spektakuläre Achterbahnen versprechen erfrischenden Fahrspaß und Nervenkitzel pur. Nach einem aufregenden Parkbesuch oder auch in der Off-Season sorgen die fünf parkeigenen 4-Sterne Erlebnishotels für die richtige Entspannung. Das größte zusammenhängende Hotel Resort Deutschlands bietet alles, was im Familienurlaub oder bei einem Wellness-Wochenende gewünscht ist. Diese einzigartige Atmosphäre wird auch in dem neuen Wasser-Erlebnis-Resort, das voraussichtlich 2019 eröffnet wird und zu dem ein weiteres Themenhotel gehören wird, täglich erlebbar sein.

Gewinn: Zwei Übernachtungen für 4 Personen in einer Blockhütte im Camp Resort inkl. Frühstück und Eintritt in den Europa-Park an drei Tagen!

