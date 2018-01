Gewitter-Orkan "Evi": So gefährlich wird der Sturm wirklich!

Ein neues Sturmtief kommt auf uns zu und wird am Donnerstag dann Deutschland erreichen. Der Orkan kann richtig gefährlich werden – sogar das öffentliche Leben kann weitgehend lahmgelegt werden.

Dominik Jung von „wetter.net“ erwartet ein wechselhaftes Wetter in den kommenden Tagen. Am Donnerstag wird es dann richtig heftig, denn Orkan „Evi“ hat es in sich: Es drohen nicht nur Orkanböen von bis zu 150 Stundenkilometern, sondern auch teils heftige Gewitter mit Niederschlägen und Hagel.

Orkan "Evi": Bahn- und Flugverkehr könnte eingestellt werden

Der Orkan zieht vor allem über Norddeutschland hinweg – besonders betroffen sind laut derzeitigem Stand die Metropolen Hamburg und Berlin. Im Bahn- und Flugverkehr könnte es zu starken Beeinträchtigungen kommen – Pendler müssen mit Verspätungen oder sogar kompletten Ausfällen rechnen. Umstürzende Bäume könnten Bahnstrecken teilweise komplett lahmlegen. „Auf jeden Fall sollte man sich für größere Reisen nicht den Donnerstag aussuchen, denn dann sind sicherlich wieder Behinderungen bei der Bahn und im Flugverkehr zu erwarten“, sagt Dominik Jung laut dem „Berliner Kurier“. Im Harz muss außerdem mit Schneeverwehungen gerechnet werden.

Genau vor 11 Jahren fegte übrigens der Sturm „Kyrill“ über Deutschland hinweg. In Deutschland ging damals nichts mehr – der Bahn- und Flugverkehr wurde komplett eingestellt.