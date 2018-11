Gian Luca Barandun: Ski-Profi stirbt mit nur 24 Jahren!

Reddit this

Im Weltcup hat er schon 17 Rennen absolviert und erreichte im Jahr 2017 sogar den neunten Platz. Doch vor wenigen Tagen kamen er ums Leben!

Der Ski-Star wurde nur 24 Jahre alt

Mit einem Gleitschirm war Gian Luca Barandun unterwegs und ist schwer gestürzt. Er erlitt laut „oe24“ schwere Verletzungen – schon auf dem Weg ins Krankenhaus soll er an den schweren Folgen gestorben sein.

"Die Swiss-Ski-Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus", wird Markus Wolf, der Geschäftsführer von Swiss-Ski, zitiert. Die Fans trauert um den Ski-Star! „Mein herzliches Beileid“ oder "Ich wünsche den Hinterbliebenen mein aufrichtiges, herzliches Beileid und ganz viel Kraft" schreiben die User in den sozialen Netzwerken.