Gianfranco Cecchele: Der Sänger ist tot

Der italienische Teno starb an Lungenkrebs, wie die Nachrichtenagentur APA berichtet. Der Sänger trat in mehreren Opern auf – unter anderem im Teatro La Fenice in Venedig, an der Opera National de Paris oder auch an der Scala in Mailand.

Auch an der Wiener Staatsoper und an der Met in New York machte sich Gianfranco Cecchele einen Namen. Er sang unter anderem an der Seite von Maria Callas, Birgit Nilsson, Renata Tebaldi und Mirella Freni. In der Wiener Staatsoper trat er zuletzt auf und war dort in insgesamt 67 Vorstellungen zu sehen. Dort gab es sogar ein Konzert.