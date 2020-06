Giftige Spinne breitet sich in Deutschland aus - und sie beißt!

Weil es dort besonders warm ist, hält sich die Kräuseljagdspinne am liebsten in Häusern auf. Wer nicht in Panik verfällt und dem Tier das Gefühl gibt bedroht zu werden, muss jedoch keine Angst vor einer Begegnung haben.

Und selbst wenn sie beißt: Experten zufolge soll sich ein Biss der Kräuseljagdspinne wie ein Bienenstich anfühlen. Solange dabei keine Allergie besteht, ist auch ihr Gift für den Menschen komplett ungefährlich.