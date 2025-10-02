Gigi Birofio: Trennung! Freundin Vicky packt aus

Die Beziehung von Vicky und Gigi war von Anfang an turbulent. Sie bewegten sich immer wieder zwischen Baby-Gerüchten und Eifersuchtsdramen. Zuletzt soll es auf der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) geknallt haben. Wie Fabio Knez (32) und Darya Strelnikova (32) im Podcast „Zwischen Likes und Liebe“ berichteten, soll Gigi auf der Feier an der Amalfi-Küste wegen eines Tanzes seiner Freundin mit einem anderen Mann total ausfallend geworden sein. Ein Auslöser für die Trennung? Bislang bleibt das offen.