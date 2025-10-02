Gigi Birofio: Trennung! Freundin Vicky packt aus
Sind sie wirklich getrennt? Gerüchte machten schon länger die Runde, jetzt spricht Gigis Freundin Klartext.
Gigi Birofio ist wieder Single.
© IMAGO / Gartner
Wie steht es um die Beziehung von Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio (26)? Das fragten sich Fans bereits seit längerem. Denn es blieb zuletzt erstaunlich still um ihn und seine Vicky. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Die beiden haben sich getrennt.
Vicky bestätigt Trennung von Gigi Birofio
Auf Instagram bestätigte Vicky nun die bereits kursierenden Trennungsgerüchte. „Hallo Leute, wir sind getrennt! Bitte respektiert das und verschont mich mit unnötigen Kommentaren oder Nachrichten“, ließ sie ihre Follower in ihrer Insta-Story wissen.
Dass das Liebes-Aus nicht spurlos an ihr vorbeigeht und sie ziemlich verletzt ist, wird in ihren Worten deutlich. Sie schreibt weiter: „Es ist mir egal, wo er ist, mit wem er unterwegs ist oder was er gerade macht – ihr braucht mir nichts davon zu schicken. Ich möchte mir erstmal Zeit für mich nehmen und alles in Ruhe verarbeiten.“
Was ist der Trennungsgrund?
Was zu der Trennung geführt hat, teilt sie nicht mit. Doch bei den beiden scheint es schon länger zu kriseln. Auch gemeinsame Fotos auf Social Media sind längst gelöscht – immer ein klares Indiz für eine Trennung.
Gigi selbst hat sich zu dem Liebes-Aus noch nicht persönlich zu Wort gemeldet.
Die Beziehung von Vicky und Gigi war von Anfang an turbulent. Sie bewegten sich immer wieder zwischen Baby-Gerüchten und Eifersuchtsdramen. Zuletzt soll es auf der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) geknallt haben. Wie Fabio Knez (32) und Darya Strelnikova (32) im Podcast „Zwischen Likes und Liebe“ berichteten, soll Gigi auf der Feier an der Amalfi-Küste wegen eines Tanzes seiner Freundin mit einem anderen Mann total ausfallend geworden sein. Ein Auslöser für die Trennung? Bislang bleibt das offen.