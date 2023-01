Gigi Birofio: Zu pleite für einen Döner? Die Wahrheit über sein Vermögen!

Die Beziehung des Influencer-Couples erlosch beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. – beide verließen die Sendung als Singles.

Wie gehts für Gigi nun ohne Sugar-Mami weiter?

Hat sich „GG” schon die nächste Sugar-Mami geschnappt? Bei der Temptations Island V.I.P.-Wiedersehensshow im Dezember verraten sowohl Gigi als auch Michelle, dass sie beide frisch verliebt sind. Im Dschungelcamp-Interview mit RTL beantwortet Gigi Birofio die Frage, was er am meisten vermissen wird, mit „mein Mädchen”. Einige seiner Insta-Fans wollen schon öfter „Love Island”-Kandidatin Dana Feist in seiner Story erkannt haben.

Böse Gerüchte: Nur für die Gage in den Dschungel?

Sollte an den Pleite-Gerüchten was dran sein, hat Gigi ab dem 13.01.2023 eine Sorge weniger, da ihn im Dschungelcamp weder Geld noch Style weiterbringen. Im Interview mit RTL verrät der Casanova bei der Frage, was ihn am Dschungel gereizt hat: „Der Dschungel hat zum einen sehr gut gezahlt, das muss man so sagen.” RTL schweigt zwar über die genaue Höhe der Gagen – Gigis Gage soll laut Gerüchten jedoch zwischen 20.000 und 40.000 Euro liegen. Das sollte immerhin für mindestens 4.000 Döner reichen. Claudia Effenberg und Lucas Cordalis sollen dagegen mit bis zu 500.000 Euro so richtig absahnen.

Lässt sich der Italiener wirklich nur wegen des Geldes auf wilde Dschungelprüfungen und lodernde Buschfeuer mit seinen Mitstreitern ein? Nachdem er wegen Corona in Hotel-Quarantäne musste, kann Gigi nun endlich aufatmen und ist laut Instagram-Storys voller Vorfreude. Wir sind gespannt!

Alle Dschungelcamp-Gewinner zeigen wir im Video: