Gil Ofarim: Bittere Niederlage! Jetzt droht er alles zu verlieren

Der öffentliche Zoff mit seiner Noch-Ehefrau Verena um das Sorgerecht für die Kinder kommt Gil Ofarim teuer zu stehen...

Es ist erst knapp ein Jahr her, da war Gil Ofarim ganz oben. In der RTL-Show "Let's Dance" tanzte er sich in die Herzen der Zuschauer, es folgten Auftritte in Shows und auf roten Teppichen. Doch seit dem Ehe-Drama hat sich das Blatt plötzlich gewendet...

Gil Ofarim & Verena: Dreiste Lüge aufgeflogen!

Zunächst schien es noch so, als ginge Gil Ofarim verhältnismäßig glimpflich aus dem Sorgerechtsstreit hervor. Immerhin wurden die Kinder zunächst ihm zugesprochen. Doch das dicke Ende kommt offenbar noch! Jetzt sieht es ganz so aus, als würde Gil seine Felle davonschwimmen sehen. Er verliert immer mehr Aufträge - und jetzt kommt es sogar noch schlimmer!

