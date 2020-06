Gil Ofarim: Comeback bei "The Voice Of Germany"

1997 wurde der Schmusesänger mit seinem Song "Round and Round" über Nacht zum Popstar. Sein Markenzeichen damals: langes Haar und verträumter Blick. Die Haarpracht ist heute deutlich gestutzt, und Gil trägt jetzt - ganz maskulin - Dreitagebart. Seiner Leidenschaft, der Musik, ist der Sohn von Sänger Abi Ofarim (75) aber treu geblieben.

"Ich bin nicht hierhergekommen, um gleich nach Hause zu fahren, ich bin gekommen, um zu bleiben", sagt Gil Ofarim kämpferisch.

Ob die Jury aus "The BossHoss", Xavier Naidoo (40), Nena (52) und Rea Garvey (39) da mitspielen? Heute Abend ab 20.15 Uhr wird es sich zeigen...

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!