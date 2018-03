Gil Ofarim: Der Streit mit Verena eskaliert!

Jetzt eskaliert der Streit zwischen Gil Ofarim und seiner Noch-Ehefrau Verena vollkommen! Erst gestern wurde ein Interview der Zweifach-Mama veröffentlicht, in dem sie offen über die Seitensprünge von Gil sprach. Jetzt schlägt der Sänger zurück!

Gil Ofarim: Jetzt Verena packt über seine Seitensprünge aus!

Gil Ofarim wehrt sich gegen die Vorwürfe!

In einem langen Text bei Instagram, bezieht Gil Ofarim öffentlich Stellung zu den Vorwürfen von Verena! "Zum Interview von Verena möchte ich sagen, dass Verena und ich uns durch Vergleich geeinigt haben in allen Punkten, die unsere Kinder angehen...bereits vor Wochen...ich habe unseren Kindern nicht die Mutter weggenommen und verstehe die Vorwürfe nicht, dass ich dazu kein Interview gebe....es geht hier um meine Kinder. Unabhängige Fachleute und alle Beteiligten kamen zu dem Schluss, dass unsere Kinder momentan besser bei mir aufgehoben sind und die Mutter sie nicht alleine sehen kann....", schreibt der 35-Jährige.

Gil Ofarim: Ist Verena krank?

Doch Gil Ofarim spricht nicht nur über den Umgang mit den beiden Kids Anouk und Loenard. Er spricht auch über den Gesundheitszustand seiner Ex. Doch wie krank ist sie wirklich?

"Ich bin über dieses Ergebnis traurig, aber muss damit genauso umgehen. Verena stellt leider auch die meisten anderen Dinge falsch dar, insbesondere was den Zeitpunkt und die schwere der Erkrankung angeht... was hier auch der eigentliche Grund für unser gemeinsames Unglück ist", schreibt Gi Ofarim weiter.

Gil und Verena Ofarim: Bitterböse Schlammschlacht!

Damit geht der Zoff zwischen Verena und Gil Ofarim in die nächste Runde! Denn auch Verena lässt die Worte ihres Ex so nicht auf sich sitzen. Sie reagiert sofort! "Ich stand immer hinter meinen Mann und habe ihn sogar öffentlich weiter gedeckt für das was er mir und meiner Familie 2017, angetan hat. Aber ich habe eine Stimme und eine Wahl: Ich wehre mich gegen jeglichen narzisstischen Vorwurf und kämpfe weiter gegen die Entfremdung meiner unschuldigen Kinder", schreibt sie wütend! Und sie richtet sich auch direkt an ihn: "Gil höre bitte endlich auf unsere Kinder hier mit reinzuziehen und sage endlich die Wahrheit! Du schadest nicht nur mir sondern vielmehr unseren gemeinsamen Kindern. Sie können nichts dafür und sind für mich das größte Geschenk auf Erden."

Ein Ende scheint hier noch lange nicht in Sicht....