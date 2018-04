Gil Ofarim: Drama um seinen Vater Abi Ofarim

"Die Motivation, langsam auf die Beine zu kommen, ist meine Familie“, sagte Abi Ofarim (80) zu "Neue Post", nachdem er nach seiner Lungenentzündung aus dem Koma erwacht war. Doch plötzlich tobt innerhalb dieser Familie ein bitterer Streit. Und der raubt dem schwerkranken Sänger die letzte Kraft.

Gil Ofarim: Der Streit mit Verena eskaliert!

Was ist passiert? Abis Sohn Gil (35) und dessen Noch-Ehefrau Verena (31) haben sich getrennt – und der Rosenkrieg um die Kinder Leonard (3) und Anouk (1) eskaliert. Verena darf ihre Kleinen nur unter behördlicher Aufsicht sehen. „Gil beschimpfte mich, bis ich am Boden lag und weinte. Ich habe daraufhin Schutz in einer psychologischen Klinik gesucht“, so die wütende Mutter. Auf Abi lastet der Ehe-Skandal seines Sohnes schwer. Nein, nicht weil er so krank ist, sondern weil er als Großvater spürt, wie seine kleinen Enkel unter dem Krach leiden. „Bitte vertragt euch wieder!“, so sein großer Wunsch. Der Wunsch eines Mannes, der nur noch Frieden und Harmonie für seine Lieben will.