Gil Ofarim: Emotionale Liebesbeichte nach Trennungsgerüchten!

Gil Ofarim durchlebte in den letzten Monaten definitiv einige Höhen und Tiefen. Erst musste er die Erkrankung seines Vaters Abi Ofarim verkraften, der unter einer schweren Grippe und Lungenentzündung litt, dann machten einige Trennungsgerüchte mit seiner Frau Verena die Runde. Umso schöner sind dafür jetzt die neusten Nachrichten des 35-Jährigen. Mit einer emotionalen Liebes-Beichte überrascht Gil nun seine Fans.

Gil Ofarim: Diese Frau macht ihn jetzt glücklich!

Gil Ofarim: Emotionales Geständnis

Nach all den Negativ-Schlagzeilen meldet sich Gil nun bei seinen Fans, mit einer emotionalen Liebes-Erklärung an seinen Vater zu Wort. So schreibt er: "Der Mensch neigt dazu, Dinge mit der Zeit für selbstverständlich zu halten... jedoch ist nichts für die Ewigkeit und alles vergänglich!... lieber Papa, ich werde für den Rest meines Lebens nie vergessen, dass du zu meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum nach allem, was du durchmachen musstest, das Haus, das Bett verlassen hast, um bei mir und Tal zu sein... wie damals vor 20 Jahren standest du vor derselben Bühne, auf der wir das Video zu Round ‚n’ Round gedreht haben, voller Stolz…" Ebenfalls fügt Gil hinzu: "Wir waren und sind nicht immer derselben Meinung, aber das ist richtig und wichtig für meine Entwicklung gewesen... du hast recht, Papa... das Leben ist nicht immer leicht, aber wenn du wirklich etwas willst, dann schaffst du es auch!... Werd schnell gesund! Danke, Papa!... in liebe, dein Gil... "

Gil Ofarim: Seine Fans sind gerührt!

Kaum verwunderlich, dass so rührende Worte bei Gils Fans auf große Begeisterung stoßen. Dies wird vor allem an den liebevollen Kommentaren zu dem Post deutlich. So schreiben die Fans von Gil: "So herzliche und liebevolle Worte, du bist ein toller Mensch. Bleib einfach so wie du bist" sowie "Es ist wundervoll das Du diese Worte jetzt an Deinen Vater richtest. Viele Musiker schreiben Songs, wenn alles zu spät ist und Sie die Worte nicht mehr persönlich überbringen können. Früher gab Er Euch die Stärke und jetzt gebt Ihr sie ihm zurück. Alles Gute für Euren Vater."

Obwohl Gil durch den Post tiefe Einblicke in sein innerstes gab, äußerte er sich nicht zu seinem Verhältnis zu Verena. Ob er uns auch bald mit einer rührenden Botschaft an sie überraschen wird? Wir können gespannt sein...