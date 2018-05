Gil Ofarim: Er hat endgültig genug! Jetzt spricht er Klartext

Ohje, armer Gil! In der letzten Zeit kamen immer mehr Details ans Tageslicht, die traurige Einblicke in den Rosenkrieg zwischen Gil und Ehefrau Verena gaben. Dabei standen vor allem immer wieder der erbitterte Sorgerechtsstreit sowie die Affären-Gerüchte von Gil im Fokus der Berichterstattung. Dass dies an dem Star nicht spurlos vorübergeht, ist klar. Doch wie geht es ihm aktuell? In einer ehrlichen Botschaft spricht er jetzt Klartext!

Seitdem Gil und Ekaterina letztes Jahr bei Let's Dance gemeinsam über Tanzparkett fegten, wurde den beiden immer wieder eine heiße Affäre angedichtet. Viele Fans gingen dabei sogar so weit, dass sie Ekaterina die Schuld an Gils Ehe-Krise gaben. Für Gil und Ekaterina jedoch kein Grund, ihre freundschaftliche Beziehung zu verheimlich. Immer wieder teilen die beiden süße Schnappschüsse bei Social Media, die sie bei ihrer gemeinsamen Leidenschaft zeigen: dem Tanzen. Für Gil sicherlich eine willkommene Auszeit zu all den Negativ-Schlagzeilen um sein Liebesleben. Doch wie geht Gil eigentlich mit dem Affären-Shit-Storm gegen ihn und Ekaterina um?

Gil Ofarim: Er hat genug!

Das Gil von den Spekulationen der Öffentlichkeit definitiv genug, gibt er jetzt eindeutig zu verstehen. So berichtet er gegenüber "RTL": "Ich kann es ja nicht ändern! Soll ich mein Leben auf den Kopf stellen und ändern? (...) Ich lebe mein Leben, ich verstecke mich nicht, ich tanze gerne!" Ehrliche Worte, die zeigen: Gil möchte einfach nur sein Leben genießen und in Ruhe seiner Tanz-Passion nachkommen. Ob ihm dies allerdings in der nächsten Zeit gelingen wird? Wir können gespannt sein...