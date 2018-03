Gil Ofarim: Jugendamt-Skandal!

Ohje. dass sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Gil Ofarim. Obwohl Gil beruflich auf der absoluten Überholspur ist, scheint es privat bei ihm alles andere als rund zu laufen. Vor allem die neusten Informationen über Gil und sein Familienleben sorgen bei seinen Fans für reichlich Aufsehen...

Gil Ofarim: Emotionale Liebesbeichte nach Trennungsgerüchten!

Gil Ofarim: Das vergangen Jahr war schwer für ihn

Im vergangen Jahr musste Gil definitiv einige Tiefschläge verkraften. Neben der Krankheit seines Vaters, musste sich Gil ebenfalls mit seiner Trennung von Ehefrau Verena auseinandersetzten. Doch damit nicht genug! Wie es heißt, soll zwischen den beiden ein erbitterter Sorgerechtsstreit herrschen. Auch die neusten Infos bestätigen diese Gerüchte.

Obwohl Gil beim Let's Dance-Debüt am vergangen Freitag, das Publikum mit einem erotischen Tango mit Ekaterina Leonova verzaubern konnte, sind seine Fans in großer Sorge um ihr Idol. Viele fragen sich: "Wann kehrt endlich wieder Ruhe in Gils Leben ein?"

Gil Ofarim: Trauriger Sorgerechtsstreit

Wie es scheint, geht es auch in diesem Jahr für Gil turbulent weiter. Wie "Bunte" erfahren haben will, soll zwischen Gil und Verena ein erbitterter Sorgerechtsstreit herrschen. Dieser soll sogar so weit gehen, dass Verena die beiden gemeinsamen Kinder nicht mehr alleine sehen darf. Wie es heißt, darf sie ihre Sprösslinge nur unter Aufsicht einer Behörde sowie stundenweise sehen.

Was an den Gerüchten allerdings dran ist, ist nicht bekannt. Weder Verena noch Gil äußersten sich bis jetzt dazu.