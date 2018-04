Gil Ofarim: Mit diesen Worten rührt er jetzt seine Fans!

Welch süßen Worte von Gil Ofarim! In der letzten Zeit machte der Musiker hauptsächlich mit Negativ-Schlagzeilen von sich Reden. Immer wieder wurde der Ehe-Streit zwischen ihm und seiner Verena neu aufgegriffen und in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet. Die neuste Nachricht des Stars zeigt jedoch, Gil trägt -trotz der turbulenten Zeit- sein Herz nach wie vor am rechten Fleck!

Gil Ofarim: Diese Frau macht ihn glücklich!

Gil Ofarim: Liebevoll Worte bei "Instagram"

Der Unfall-Schock von Schlagersternchen Vanessa Mai sorgte nicht nur bei ihren Fans für reichlich Aufsehen. Auch ihre Kollegen, wie Gil Ofarim, zeigten sich sichtlich betroffen von dem Ereignis. Wie jetzt in Gils privaten "Instagram"-Account deutlich wird, nutzte er den traurigen Anlass dazu, um Vanessa sein Mitgefühl auszudrücken. So verkündet er: "Liebe Vanessa, lieber Andreas... denke fest an euch... werd schnell gesund kleine Kriegerin!..." Liebevolle Worte, die auch bei seinen Fans definitiv für Begeisterung sorgen!

Gil Ofarim: Seine Fans sind gerührt

Das Gils treue Followers von seinen süßen Genesungswünschen an Vanessa absolut gerührt sind, wird vor allem in den Kommentaren unter seinem Post ersichtlich. So schreiben sie: "Gute Besserung Vanessa Mai! Und ich hoffe bei dir ist auch alles gut lieber Gil" sowie "Wünsche dir gute Besserung, liebe Vanessa!"

Ist zu hoffen, dass diese netten Worte auch Vanessa schnell erreichen werden und sie sich gut erholen kann…