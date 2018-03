Gil Ofarim: Offizieller Auftritt mit Ekaterina Leonova

Die Teilnahme bei "Let's Dance" veränderte das Leben von Gil Ofarim auf drastische Weise. nach der Staffel trennten sich der Sänger und seine Frau Verena. Die Gerüchte um eine Affäre zwischen Gil und seiner damaligen tanzpartnerin Ekaterina Leonova wollen bis heute nicht abbrechen. Jetzt werden sie sich offenbar wieder zusammen zeigen!

Gil Ofarim & Verena: Ehe-Drama!

Gil Ofarim: Tanzt er wieder mit Ekaterina Leonova?

Gil Ofarim wird bei der ersten Show von "Let's Dance" dabei sein - und zwar als Tänzer! "In der Show als Zuschauer? Das weiß ich nicht! Aber man wird mich in der Eröffnungsshow sehen", verrät er im Interview mit Promiflash. Noch einmal wird er in dem erfolgreichen RTL-Format das Tanzbein schwingen. Wer seine Tanzpartenerin ist, ist offiziell noch nicht bekannt. Doch es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um Ekaterina Leonova! Das Paar tanzte schließlich die gesamte letzte Staffel miteinander - bis zum Sieg. Werden wir die beiden also wieder in innigen Posen und leidenschaftlichen Figuren zusammen sehen?

Gil Ofarim und Verena: Abrechnnung nach der Trennung?

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova wieder innig miteinander zu sehen, dürfte vor allem für Ex Verena ein Stich ins Herz sein. Das paar war seit 2014 verheiratet, hat zwei gemensame Kinder. Um die streiten sich die beiden jetzt.

Und erst vor wenigen Tagen sorgte Verena Ofarim für Schlagzeilen. Sie rechnete offenbar öffentlich mit ihrem Ex ab. "Das geht an alle Opfer eines krankhafter Lügners: Setzt auch weiterhin auf Wahrheit, Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl", schrieb sie bei Instagram, dazu veröffentlichte die eine Definition zum "Krankhaften Lügner". "Mit Freude unehrlich, absichtlich doppeldeutig, ständig gelangweilt und unergründlich manipulativ - krankhafte Lügner sind die ultimativen Meister der Täuschung. [...] Sie betrügen, manipulieren und stehel - spielen aber immernoch das Opfer!"

Ein Happy End ist hier nicht in Sicht...