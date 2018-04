Gil Ofarim: Trauer-Fall!

Der arme Gil Ofarim (35). Erst die ganzen Negativ-Schlagzeilen um ihn wegen angeblicher Affären, dann der ganze Stress mit seiner Verena, jetzt die Trennung und dann das. Auf Instagram postet der Musiker ein Foto, das traurig macht...

Gil Ofarim: Er trauert immer noch

"Heute wäre dein Geburtstag. Du fehlst uns sehr“, schreibt er traurig zu einem Foto, das ein hübsches Hundehalsband zeigt. Vor rund einem halben Jahr ist seine geliebte Hundedame Callas gestorben. Sie war seine treue Begleiterin, süß und verkuschelt. 14 Jahre lang war sie an seiner Seite. Ihr Tod war ein riesiger Verlust für den Gewinner von "Let's Dance" 2017 und riss ein großes Loch in sein Herz. Callas war in den 14 Jahren zum Familienmitglied geworden und machte ihn, Verena und die Kinder sehr glücklich. Dass sie gestorben ist, hat Gil noch immer nicht verkraften können.

Gil Ofarim: Er vermisst seine Callas

Ein ziemlich intimer Einblick in die Seele des Künstlers. Schließlich war er ganz vernarrt in die kleine Hündin. Als sie vor einem halben Jahr starb, postete er ein sehr emotionales Foto auf Instagram, schrieb dazu: "Danke, dass du noch bis zur Geburt meiner Kinder gewartet hast...danke". Ein Post, der zu Tränen rührt. Und keine Worte der Welt können über diesen schmerzlichen Verlust hinwegtrösten - das schafft wohl nur die Zeit....