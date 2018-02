Gil Ofarim: Überraschendes Statement zu den Fremdgeh-Gerüchten

Was läuft da wirklich mit "Let's Dance"-Tänzerin Ekaterina Leonova? Diese Fragen stellen sich die Fans von Gil Ofarim seit Wochen. Die Ehe des Musikers scheint zerrüttet zu sein, er und seine Frau Verena trafen sich kürzlich sogar vor Gericht. Ist die schöne Profitänzerin der Grund für das Ehedrama? Diese Gerüchte halten sich hartnäckig. Nun nahm Gil endlich Stellung dazu...

Gil Ofarim: Der wahre Trennungsgrund ist ein Schock!

Im RTL-Interview erklärte Gil Ofarim: "Es gibt Menschen, die stehen in der Öffentlichkeit und brauchen es auch für sich. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so scharf drauf. Ich habe mich damit arrangiert. Dass manchmal Sachen über mich geschrieben, mit denen ich mich weder identifizieren kann und die nicht der Wahrheit entsprechen… natürlich schmeckt mir das nicht." Trotzdem fügt er hinzu: "Ich habe mich damit arrangiert."

Was läuft zwischen Gil und Ekat?

Was seinen derzeitigen Beziehungsstatus und seinen Kontakt zu Ekaterina betrifft, will er sich jedoch nicht äußern. Er räumt jedoch ein, dass er mit seinen alten "Let's Dance"-Kollegen nicht komplett gebrochen hat: "Ich bin noch in Kontakt mit einigen Menschen von den Visagisten. Da gibt es eine Dame, mit der bin ich noch in Kontakt." Kein Wort jedoch über Ekaterina...

Die Tänzerin selbst hüllt sich auch in Schweigen, steckt außerdem gerade in der letzten Phase ihres BWL-Studiums. "Ich hoffe, ich schaffe alles. Drückt mir die Daumen", schriebt sie heute bei Instagram. Offenbar hat sie gerade anderes im Kopf als Männer...

Am 9. März startet jedoch die neue "Let's Dance"-Staffel. Spätestens dann kann sich Ekat nicht mehr hinter Büchern verstecken...