Gerüchte über eine Liebelei zwischen dem Rocksänger Gil Ofarim und seiner "Let's Dance" Tanzpartnerin Ekaterina Leonova gab es schon seit Beginn der "RTL"-Tanzshow. Und diese haben sich auch jetzt, nach der Trennung von Gil und seiner Noch-Ehefrau Verena nicht verflüchtigt.

Gil und Verena sehen sich nur noch vor Gericht

Ihre jüngste der beiden Töchter, Anouk, ist gerade mal ein Jahr alt und doch sieht sich das ehemalige Traumpaar Gil und seine Verena jetzt vor Gericht. Es soll um das Sorgerecht der beiden Kinder gehen - und um häusliche Gewalt. Was genau passiert ist und welcher der beiden sich unter dieser Anschudligung verantworten muss, ist noch nicht geklärt.

Gil Ofarim & Verena: Trennung und Streit um die gemeinsamen Kinder?

Hat das alles mit Ekaterina Leonova zu tun? Die Profi-Tänzerin stand schon mal in Verdacht etwas mit ihrem Tanzpartner angefangen zu haben - dieser war damals jedoch single: der ehemalige Bachelor Paul Janke. Die beiden sind heute noch befreundet und Paul erzählt im Inerview: "Welcher Mann findet jetzt rein optisch gesehen Ekaterina nicht toll? SIe hat ne Bomben-Figur, sie ist charmant, sie ist herzlich..."

Selbst nach dem Ende von "Let's Dance" verflüchtigen sich die Gerüchte um eine Affäre nicht - Gil und Ekat zeigen sich immer noch weiter in der Öffentlichkeit. Das geht auch an Ehefrau Verena nicht vorbei. Bei einem Interview des Paares vor einigen Monaten bittet Gil sogar darum, dass Thema Ekaterina nicht mehr anzusprechen: "das sind alle irgendwie leid.."

Die Kinder dürfen nicht mehr bei Verena sein

Was genau den Trennungszoff verursacht hat und die ehemaligen Liebenden so voneinander entfernt hat, bleibt vorerst wohl noch offen. Aber ein Insider hat verraten, dass die beiden Kinder grade nicht bei ihrer Mutter sein sollen - und ein Post von Verena anfang Januar bestätigt diese Vermutung. Unter ein Bild ihrer beiden Kinder schreibt sie bei Instagram: "miss you so much and love you forever!"