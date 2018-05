Gil Ofarim: Unerwartetes Statement von seinem Bruder Tal Ofarim!

Armer Gil Ofarim! Der Musik-Star durchlebt gerade wahrscheinlich die schwerste Zeit in seinem Leben. Schon seit Monaten herrscht ein erbitterter Rosenkrieg zwischen ihm und seiner Verena. Vor einer Woche dann der nächste Schock! Gils Vater Abi Ofarim verstarb im Alter von 80. Jahren. Ein Trost, dass Gil in dieser schweren Zeit seine Gefühle zumindest mit seinem Bruder Tal Ofarim teilen kann...

Gil Ofarim: Dramatische Wende im Sorgerechts-Krieg

Gil Ofarim: Sein Bruder Tal Ofarim fühlt mit ihm

Wie in dem "Instagram"-Account von Gils Bruder Tal Ofarim deutlich wird, steht Gil mit seiner tiefen Trauer über den Tod von Abi Ofarim nicht alleine da. Während Gil sich bereits mit zwei emotionalen Post bei "Instagram" -in denen er seine Gefühle ausdrückte- zu Wort meldete, wendet sich nun auch Tal Ofarim an die Öffentlichkeit. Tal nutze dabei den sogenannten "Vatertag" dazu, um Abi Ofarim zu gedenken. Er postete dafür ein Foto des verstorbenen Musik-Stars und kommentierte dieses mit den Worten: "happy father‘s day...thank you sooo much..." Das alle Ofarim-Fans dies zum Anlass nehmen, um erneut ihr Mitgefühl auszusprechen, ist klar...

Gil Ofarim und Tal Ofarim: Ihre Fans stehen ihn bei!

Schon unter den Posts von Gil Ofarim wurde deutlich, dass seine Fans gedanklich voll und ganz bei ihrem Idol sind. So auch bei Tal. Unter dem traurigen Abschieds-Post verfassen sie liebevolle Kommentare. Sie schreiben: "Ich wäre so gerne dabei gewesen auf Abi‘s letztem Weg. Er war ein wunderbarer Mensch, und ich höre noch immer seine Stimme. Vergiss ihn niemals. Mein Papa ist vor 7 Jahren gestorben... Trotzdem: Happy father‘s day!" sowie "Mein herzlichstes Beileid, man hat immer gemerkt, dass Abi ein Riesen Herz hatte und das Du und Gil das wichtigste für ihn seid und die Liebe zwischen euch konnte man immer sehr deutlich spüren." Mehr Fan-Gefühl geht definitiv nicht! Ist zu hoffen, dass Gil und Tal diese wundervollen Worte ein wenig aufbauen können...