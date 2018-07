Gil Ofarim & Verena: Der Zoff um die Kinder geht offenbar weiter

Reddit this

Die Trennung von und seiner Ex Verena anfang des Jahres sorgte für unzählige Schlagzeilen. ER soll eine Affäre mit seiner damaligen Tanzpartnerin angefangen haben und damit die Ehe zerstört haben. Nach einem Zoff musste Verena sogar in eine Klinik eingeliefert werden. Doch wie steht es heute um das Paar?

Verena Ofarim: Geht der Krieg um die Kinder weiter?

Nach der Trennung kümmerte sich Gil Ofarim um die beiden Kinder Anouk und Leo. Mama Verena durfte die Kinder nur unter Aufsicht sehen. Mittlerweile ist zwar fast ein halbes Jahr vergangen, doch es scheint als dürfte die Dirndl-Designerin ihre Kids noch immer nicht bei sich haben.

Darauf lässt zumindest ein Post der Blondine schließen. Bei zeigt Verena Ofarim ein Foto von sich und Sohn. Doch ein Hashtag verrät, dass der Schnappschuss schon ein Jahr alt ist! Etwa weil es keine wirklich aktuellen gemeinsamen Bilder gibt?

Die Fans von Verena Ofarim sind jedenfalls besorgt. "Oh man, sind Deine Kinder immer noch nicht bei Dir zurück?!? Das kann doch nicht sein. Das kann man nicht bringen. Egal, wie emotional schwierig es zwischen den Ex Partnern ist, Kinder von einem von Ihnen fern zu halten ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann" oder "Oneyearago - Ich hoffe ganz sehr, dass ihr ganz schnell wieder solche Ausflüge zusammen macht!!!! Ich wünsche es euch von ganzem Herzen", schreiben sie unter den Post.

Gil & Verena Ofarim: Versöhnungs-Sensation!

Die Fans geben Verena Ofarim Kraft

Wie es momentan zwischen Gil Ofarim und Verena aussieht, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob Verena ihre Kinder tatsächlich weiterhin nur unter Aufsicht sehen darf oder sich die beiden mit dem Sorgerecht einig geworden sind.

Die Fans von Verena wünschen ihr jedenfalls nur das Beste! "Ich drücke weiterhin fest die Daumen, dass die Kinder bald wieder zu ihrer Mutter dürfen" oder "Sie bekommen Ihre Kinder zurück, weil irgendwann doch die Gerechtigkeit siegt. Bitte behalten Sie Ihre Stärke, Ihren Lebensmut und Ihr "strahlen" für Ihre Kinder", kommentieren sie aufbauend. Denn am Ende zählt ohnehin nur das Wohl der beiden Kinder!