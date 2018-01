Gil Ofarim & Verena: Ehe-Drama!

Bisher zeigten sich Gil Ofarim und seine Verena immer sehr verliebt. Doch nun soll ihre Ehe endgültig am Ende sein. Besonders pikant: Gils „Let’s Dance“-Tanzpartnerin Ekaterina Leonova könnte der Grund dafür sein, dass das Paar immer häufiger getrennte Wege geht.

Gil Ofarim: Endlich wieder mit Ekaterina Leonova vereint

Während Gil im Sommer noch versicherte, keine Affäre mit der gebürtigen Russin zu haben, möchte er sich inzwischen nicht mehr dazu äußern und reagiert stattdessen aggressiv. Die Gerüchte um eine heiße Liebelei scheinen leider nicht aus der Luft gegriffen zu sein. „Ekaterina und Gil stehen sich sehr nah“, verrät ein Freund des Paares gegenüber „Das Neue Blatt“. „Sie sind mehr als nur Freunde, verbringen nicht nur die Tage miteinander!“ Hinter den Kulissen der Tanzshow soll es ein offenes Geheimnis gewesen sein, dass es zwischen den beiden gefunkt hat.

Doch was ist wirklich an den Gerüchten dran? Gil und Verena sollen sogar schon versucht haben, ihre Liebe mit einer Therapie zu retten. So richtig soll es bisher allerdings nicht geklappt haben. Der volle Terminkalender des Sängers dürfte für eine Ehe auch nicht besonders förderlich sein...