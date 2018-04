Gil Ofarim & Verena: Herrscht endlich Frieden zwischen dem Ex-Paar?

Kehrt jetzt endlich Frieden bei Gil Ofarim und seiner Ex Verena ein? nachdem sich die beiden sogar öffentlich bekriegt haben, überrascht die Blondine plötzlich mit versöhnlichen Worten!

Verena Ofarim: Eindeutiges Statement!

Noch vor wenigen Tagen ließ Verena Ofarim kein gutes Haar an ihrem Ex Gil Ofarim. Im "Bunte"-Interview packte sie über Affären ihres Ex aus und auch den heftigen Streit, der sie sogar in eine Psycho-Klinik brachte! Doch Gil ließ das nicht auf sich sitzen und wehrte sich. Doch jetzt scheint Verena genug von dem Drama zu haben!

Kann Verena Ofarim endlich nach vorne schauen? Instagram/ Verena Ofarim

"Ich vergeb mir selbst und schaue nach vorne. Die Vergangenheit hat sich nicht verändert, aber ich", schreibt Verena in ihrer Instagram-Story. Ist sie also endlich bereit nach vorne zu schauen? Wird sie sich vielleicht sogar mit ihrem Ex einig? Den Kindern zuliebe?

Gil Ofarim und Verena: Liebescomeback ist ausgeschlossen

Besonders für die Kids Anouk und Leo wäre eine Versöhnung zwischen Gil Ofarim und Verena wohl das Größte! Die beiden verstehen nicht, wieso ihre Eltern nicht mehr zusammen sind. Trotzdem: Ein Liebescomeback zwischen Verena und Gil Ofarim bleibt wohl ausgeschlossen. Dafür ist in der Vergangenheit einfach zu viel passiert...