Gilmore Girls: Sind Luke und Lorelai in der neuen Staffel getrennt?

Am Ende der siebten Staffel sah alles danach aus, als hätte das ewige nicht-Paar endlich zueinander gefunden. Nun tauchten allerdings auf einer italienischen Fanseite Bilder vom Set auf. Eine Box ist beschriftet mit "Einrichtung - Lizzys und Lukes Haus".

Der Schock bei den Fans ist groß. Lebt Luke etwa mit seiner Schwester Liz zusammen und nicht mit Lorelai. Viele fürchten um das sicher geglaubte Happy End der siebten Staffel.

In den Kommentaren zum Bild sorgte zum Glück ein Fan für Beruhigung. Warner Bros. produziert im selben Studio die Serie "One Big Happy". Die Hauptcharaktere heißen dort Luke und Lizzy. Zudem steht unter der Beschriftung der Box auch noch "Set: OBH20600". "OBH" dürfte in diesem Falle die Abkürzung für "One Big Happy" sein.

Die Fans können also ein wenig aufatmen. Dennoch stellen sich nun natürlich viele die Frage ob das Liebesglück von Lorelai und Luke immer noch da ist, wo es am Ende von Staffel sieben war.