Was ist bloß mit los? Der „ “-Star wurde am Sonntag in Texas festgenommen, nachdem er sich betrunken prügelte. Er hatte so viel Alkohol getrunken, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte!

Große Sorge um Jared Padalecki

Wie „TMZ“ berichtet, versuchte ein Freund des 37-Jährigen, ihn vor der Bar zu beruhigen. Doch Der Schauspieler war so wütend, dass er nicht mit sich reden ließ. Die Polizei rückte an und nahm ihn fest, während er mit einem Geldbündel vor den Gesichtern der Beamten herumwedelte.

Mit seinem Verhalten hat Padalecki sich zwei Anzeigen eingehandelt – wegen Trinkens in der Öffentlichkeit und Körperverletzung. Bisher ist nicht klar, warum er so wütend war. Bekannt ist jedoch, dass der dreifache Familienvater laut eigener Aussage seit Jahren unter schweren Depressionen leidet.

