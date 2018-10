Mit Florian Wess ging Gina-Lisa Lohfink durch dick und dünn. Die beiden waren BFFS – die Freundschaft liegt aber derzwit auf Eis. Nun teilt er heftig gegen sie aus. Der Grund ist die Teilnahme an der -Show, was ihm überhaupt nicht gefällt.

"Wir haben ja schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr, was du - so glaube ich - auch gerne so willst", heißt es in einem Brandbrief, den sein Manager verschickte. "Trotzdem muss ich mich bei Dir melden, da ich mir große Sorgen um Dich mache!", schreibt er.

Dann teilt er aber richtig aus: "Damals bei Gericht mit bei deinem großen Prozess in Berlin warst Du bis oben hin zugeknöpft, hast die Hände zum Gebet gefaltet um unschuldig zu wirken. […] Im hast Du Dich mit Absicht naiv und nicht nackt gezeigt, um nicht vor großem Publikum als Bitch zu wirken. Warum dieses ganze Affentheater, wenn Du jetzt in dieser Sendung ' ' mitmachst?", zeigt sich Florian Wess fassungslos.

Florian Wess: "Sie soll sich Hilfe suchen!"

Er findet auch, dass sich Gina-Lisa Lohfink dringend Unterstützung suchen sollte. Der Appell kommt jedoch sehr spät, denn die neuen Folgen von „Adam sucht Eva“ sind ab dem 3. November 2018 bei RTL zu sehen und die Staffel wurde schon längst produziert.