Reddit this

Mit ihrer Teilnahme bei "Adam sucht Eva" hat Gina-Lisa Lohfink sich nicht nur Freunde gemacht. Jetzt verrät sie, was wirklich dahinter steckt...

Gina-Lisa Lohfink weiß, dass sie von vielen oft nur als „Busenwunder“ abgestempelt wird. Die 32-Jährige hat deshalb den Vorsatz gefasst, an sich zu arbeiten. „Ich will mich immer verbessern, von Jahr zu Jahr. Natürlich habe ich Fehler gemacht, und aus denen will ich lernen. Auch optisch“, gesteht sie.

Umso überraschender kam für viele Fans ihre Teilnahme an der Nackt-Show „ “. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass Gina-Lisa dort nach dem Mann ihrer Träume sucht, doch ihre Entscheidung hatte auch andere Gründe.

Gina-Lisa will etwas bewegen

„Ich habe prinzipiell kein Problem mit Nacktheit, aber damit, wenn Frauen gegen ihren Willen für irgendetwas instrumentalisiert oder zu etwas gezwungen werden“, erklärt sie auf ihrer -Seite. „Mit meiner Teilnahme bei „Adam sucht Eva“ möchte ich allen Frauen Mut machen, zu ihrem Körper zu stehen -egal ob klein, groß, dick, dünn- und selbstbewusster zu sein. Bei der Sendung mitzumachen mag für einige vielleicht eine verrückte Entscheidung gewesen sein, aber es war MEINE Entscheidung.“

Sie bereue es außerdem nicht, an der Show teilgenommen zu haben. „Ich bin glücklich und wurde sehr gut behandelt! Egal, was euch vielleicht schlimmes passiert ist...ihr müsst immer nach vorne schauen!“