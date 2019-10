Gina-Lisa Lohfink: Frisuren-Kracher! Sie hat schwarze Haare

Normalerweise kennen wir Gina-Lisa Lohfink mit platinblonder Mähne. Doch das gehört mittlerweile der Vergangenheit an!

Gina-Lisa Lohfink sieht aus wie ein anderer Mensch

Die 33-Jährige hat nämlich den Gang zum Friseur gewagt - und sich die Haare blauschwarz färben lassen. "Ich brauchte mal was Neues! Ich möchte jetzt ein Latina-Schneewittchen sein. Der Look gefällt mir so gut, voll edel", erklärt sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Acht Stunden dauerte die Prozedur bei "Friseur Lena". In ihrer -Story präsentiert Gina-Lisa stolz das Ergebnis.

Gina-Lisa hat jetzt schwarze Haare Foto: Instagram/ ginalisa2309

Das steckt hinter der haarigen Veränderung

Doch die neue Haarfarbe hat noch einen anderen Grund! Gina-Lisa will endlich ihre Musikkarriere ins Rollen bringen. Diese Woche steht sie mit dem amerikanischen Sänger Dante Thomas vor der Kamera. "Ich will da als echte Señorita rüberkommen und die ist natürlich dunkelhaarig und nicht blond. Ich sehe jetzt aus wie Pocahontas."

