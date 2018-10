Gina-Lisa Lohfink: Intime Nackt-Beichte

Es geht wieder los: Am 3. November startet die neue Staffel von „ – Gestrandet im Paradies“ bei . In der Kuppelshow treffen „Normalos“ auf – auch Gina-Lisa ist dabei, welche in dem Format die große Liebe finden will.

Gina-Lisa will endlich wieder einen Freund

Sich komplett freizügig zu zeigen, war für die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin eine große Herausforderung. „Mich nackt auszuziehen, war eine große Überwindung“, erzählt Gina-Lisa Lohfink in der „Bild“-Zeitung.

Sie habe langer darüber überlegt, ob sie überhaupt bei „Adam sucht Eva“ teilnimmt – jedoch nicht wegen der Nacktheit. „Ich habe lange überlegt, was die Leute dann wieder von mir denken. Ich mache mir immer so viele Sorgen, ob sie sich dann wieder das Maul zerreißen“, erzählt sie. Gina-Lisa will aber endlich die große Liebe finden – diese will sie nun übers Fernsehen finden. Ob das klappt, wird sich noch zeigen – spätestens ab dem 3. November…