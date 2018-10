Gina-Lisa Lohfink: Jetzt holt sie zum Gegenschalg aus!

Es könnte zwischen Gina-Lisa Lohfink und Florin Wess so schön sein, wären da nicht die üblen Vorwürfe, die Florian seiner ehemaligen Freundin Gina-Lisa vor ein paar Tage in der Öffentlichkeit machte. Das Gina-Lisa dies nicht lange auf sich sitzen lässt, ist klar...

Gina-Lisa Lohfink: Bittere Abrechnung! Ausgerechnet ER fällt ihr in den Rücken

Gina-Lisa Lohfink: Kritik für ihre "Adam sucht Eva"-Teilnahme

Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt gegeben, dass Gina-Lisa in der diesjährigen -Staffel blank zieht und dabei den Partner fürs Leben finden möchte. Einen Schritt, den ihr ehemaliger Freund Florian Wess überhaupt nicht versteht. In einem öffentlichen Statement vertrat er deshalb die Meinung: "(...) Damals bei Gericht mit bei deinem großen Prozess in Berlin warst Du bis oben hin zugeknöpft, hast die Hände zum Gebet gefaltet. um unschuldig zu wirken. Im hast Du Dich mit Absicht naiv und nicht nackt gezeigt, um nicht vor großem Publikum als Bitch zu wirken. Warum dieses ganze Affentheater, wenn Du jetzt in dieser Sendung 'Adam sucht Eva' mitmachst (...)". Definitiv harte Worte, die Gina-Lisa nicht lange auf sich sitzen lassen möchte...

Gina-Lisa Lohfink: "Florian ist kein Freund"

Das Gina-Lisa von Florians Nachricht alles andere als begeistert ist, ist selbsterklärend Was sie jedoch genau darüber denkt, bringt sie im "VIP"-Interview zum Ausdruck und ist dabei der Meinung: "Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Florian an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat meine Nummer, er hätte mich anrufen können. Ich finde, ein Freund ist das nicht." Ob sich die Wogen zwischen den beiden wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...